Genoa reverte má fase e vence a Lazio fora de casa

Diante de pouco público no Estádio Olímpico, Marchetti foi expulso aos 27 minutos por cometer pênalti em M'baye Niang.

Danilo Cataldi foi substituído por Etrit Berisha e o primeiro trabalho do goleiro albanês foi buscar a bola no fundo da rede após Diego Perotti converter a penalidade.

O brasileiro Felipe Anderson, que perdeu os últimos três jogos da Lazio devido a uma lesão, entrou no intervalo, mas o mais próximo que a equipe da casa chegou do gol foi quando Stefano Mauri acertou a trave, na metade do segundo tempo.

A Lazio permaneceu em sexto, com 34 pontos, e o Genoa subiu para a sétima posição, dois pontos atrás. A Juventus lidera o torneio com 53 pontos.

(Reportagem de Brian Homewood)