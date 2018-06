Genoa supera a Lazio e fica mais distante da degola no Italiano

Em um jogo cheio de alternativas para os dois lados, o Genoa se deu melhor no final e surpreendeu nesta segunda-feira a Lazio ao vencer por 2 a 1, em pleno estádio Olímpico, em Roma, pelo fechamento da 23.ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado ajudou a equipe de Gênova a ficar mais distante da zona de rebaixamento e atrapalhou os planos do time romano de abrir vantagem na luta por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Agora com 24 pontos, o Genoa subiu três colocações - deixando para trás Cagliari, Chievo Verona e Sassuolo na tabela de classificação - para assumir o 13.º lugar. O time de Gênova abriu sete pontos de vantagem para o SPAL, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

A Lazio, distante da briga pelo título que está entre Napoli e Juventus, luta para se garantir na Liga dos Campeões. Em terceiro lugar com 46 pontos, o time romano perdeu a chance de abrir vantagem para a Internazionale, em quarto com 45, e a rival Roma, a quinta colocada com 44. Na Itália, os quatro primeiros do campeonato terão vaga na principal competição de clubes da Europa.

Na próxima rodada, a 24.ª, o Genoa jogará mais uma vez como visitante - contra o Chievo Verona, em Verona, no domingo. Um dia antes, a Lazio terá o desafio de encarar o líder Napoli, no estádio San Paolo, em Nápoles.

Em campo, a Lazio foi melhor no primeiro tempo e buscou as jogadas de ataque com os meias Parolo e Luis Alberto. Não conseguiu furar a retranca do Genoa, que teve a paciência para buscar um contra-ataque mortal. E ele veio só na segunda etapa. Aos 10 minutos, o centroavante bósnia Goran Pandev abriu o placar em um chute colocado de dentro da área.

A resposta da Lazio foi rápida ao conseguir o empate aos 14 minutos, Cáceres avançou pela direita e cruzou. Parolo deu um toque preciso, no canto do goleiro argentino Perin, que nada pôde fazer a não ser buscar a bola dentro da meta.

O problema é que a Lazio dava espaços para o Genoa contra-atacar. Em mais um contragolpe, iniciado em uma falha de Cáceres, aos 24 minutos, Laxalt avançou pela esquerda e bateu na saída do goleiro Strakosha. No entanto, após consultar o árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês), o árbitro anulou o gol do uruguaio, que tocou a mão na bola na dividida com o adversário.

Daí até o final, a Lazio seguiu no ataque e dando chances para o Genoa, que não desperdiçou uma última oportunidade nos acréscimos. Hiljemark cruzou e Laxalt marcou de cabeça. Desta vez, o uruguaio pôde comemorar o gol da vitória.