Genoa x Juventus: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Italiano

A Juventus enfrenta o Genoa neste domingo, às 8h30 (horário de Brasília), no estádio Luigi Ferraris, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Cristiano Ronaldo continua invicto na competição nacional.

Transmissão de Genoa x Juventus

Genoa x Juventus terá transmissão do canal online DAZN. a Juventus lidera o torneio com 75 pontos, 18 pontos a mais que o vice-líder Napoli. O Genoa aparece na 13ª colocação, com 30 pontos.

A equipe de Cristiano Ronaldo tem uma incrível campanha no Italiano de 24 vitórias e três empates. O time de Turim derrotou a Udinese por 4 a 1 na última rodada e ainda vem mais motivado após a histórica virada por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões.

O Genoa é mais um clube que tenta acabar com a invencibilidade da Juventus e também espera evitar que um possível tropeço o deixe mais perto da zona de rebaixamento. No momento, a equipe está na zona intermediária e ficou ainda mais distante dos primeiros colocados depois de perder para o Parma por 1 a 0.