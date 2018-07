Genro de ex-presidente será o adversário de Leco no São Paulo

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, terá um concorrente para a disputa da presidência do São Paulo. Newton Ferreira, empresário de 57 anos, e genro do ex-presidente Fernando Casal de Rey, confirmou à reportagem na tarde desta quarta-feira que vai se lançar como adversário para o pleito da próxima terça-feira, quando o ganhador assumirá um mandato "tampão", até abril de 2017, para completar o tempo restante da gestão que seria de Carlos Miguel Aidar, que renunciou na última semana.

Ferreira é conselheiro do clube e era um dos articuladores dos grupos SPFC Forte e Tradição. Essa aliança tentava lançar um candidato e chegou a anunciar o ex-presidente Paulo Amaral, até o presidente recuar. O adversário de Leco atuava na oposição da gestão de Aidar. "Vou oficializar a minha candidatura hoje (quarta-feira)", disse Ferreira, que é membro do conselho há um ano e meio.

O candidato deve ter o apoio de ex-presidentes do São Paulo pertencentes ao grupo político que atuou na gestão entre 1990 e 2002. Além do próprio Paulo Amaral, Ferreira terá a ajuda do sogro, presidente entre 1994 e 1998, de José Eduardo Mesquita Pimenta e José Augusto Bastos Neto. Outro dirigente a participar do grupo é Kalil Rocha Abdala, concorrente de Aidar em 2014.

A votação será na noite da próxima terça-feira e podem votar os 240 membros do Conselho Deliberativo do São Paulo. A decisão do vencedor se dá por maioria simples. O prazo para a inscrição de chapas é quinta-feira.