Genus ganha do Nacional em jogo atrasado da Série D Depois de chegar como grande surpresa nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Nacional parece ter perdido o seu foco principal nesta temporada, que era lutar pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série D. O time de Manaus voltou a decepcionar nesta quarta-feira, em jogo atrasado da terceira rodada, e perdeu para o Genus por 4 a 2, em Porto Velho (RO).