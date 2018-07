Genus vence Atlético-AC em jogo atrasado da Série D Em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o Genus recebeu o Atlético Acreano na noite desta quarta-feira, no Estádio Aluizão, em Porto Velho (RO), e venceu por 1 a 0. O único gol foi marcado por Tiago Vela, já aos 42 minutos do segundo tempo.