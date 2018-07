George Lucas comemora chance de jogar no Santos

"Venho treinando forte e estou me sentindo muito bem fisicamente. Acredito que essa partida contra o Guarani será uma ótima oportunidade de mostrar um bom futebol numa competição importante como é a Copa do Brasil", disse George Lucas, já confirmado pelo técnico Dorival Júnior como titular do Santos nesta quarta-feira.

O lateral, inclusive, acredita que pode aproveitar essa oportunidade para mostrar ao treinador que tem condições de ser titular do Santos. "Estou extremamente motivado e disposto a ter uma boa atuação para continuar na briga por um lugar entre os titulares", afirmou George Lucas, que deu cinco assistências nos seis jogos que fez neste ano.