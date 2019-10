Cinco anos depois, geração alemã do 7 a 1 é substituída por Joachim Löw

A geração da Alemanha responsável pelo histórico 7 a 1 foi substituída. Na convocação feita pelo técnico Joachim Löw para os próximos dois jogos, apenas o goleiro Manuel Neuer entrou em campo no fatídico duelo com a seleção brasileira no estádio do Mineirão pela semifinal da Copa de 2014.

O meia Toni Kroos, do Real Madrid, chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão. Na terça-feira, o capitão da equipe que faturou o tetra no Mundial do Brasil, Bastian Schweinsteiger, anunciou sua aposentadoria do futebol aos 35 anos.

Além dele, outros três jogadores daquela seleção também pararam de jogar: Philip Lahm, Miroslav Klose e Per Mertesacker. Outros nomes de destaque como Thomas Müller, Jerome Boateng e Mats Hummels, Mesut Ozil, André Schurrle e Mario Gotze (autor do gol na final) não estiveram presentes nas últimas listas de Löw.

A aposta em novos nomes acontece após o fiasco da seleção alemã na Copa da Rússia, quando deixou a competição na primeira fase com duas derrotas e uma vitória. O time perdeu para o México (1 a 0) e para a Coreia do Sul (2 a 0) e venceu no sufoco a Suécia (2 a 1).

A Alemanha enfrentará a Argentina nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), em amistosos que será realizado em Dortmund, e no domingo terá pela frente a Estônia em duelo pelas eliminatórias da Eurocopa. A principal novidade nesse time alemão é o atacante Serge Gnabry, do Bayern de Munique que fez quatro gols na última semana na goleada de 7 a 2 do clube alemão em cima do Tottenham pela Liga dos Campeões. Outra novidade é meio-campista Suat Serdar, de 22 anos de idade, que atua no Schalke. Depois de passar por todas as seleções de base alemã, ele foi chamado para a vaga de Kroos.

Löw também precisa lidar com uma polêmica. Antes da convocação, o Bayern de Munique declarou que se o goleiro Manuel Neuer não fosse titular não liberaria nenhum jogador do clube. O treinador, então, optou por definir Ter Stegen como titular no jogo contra a Argentina e Neuer na vaga contra a Estônia.