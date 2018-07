Geraldo Alckmin se diz otimista sobre abertura da Copa em São Paulo

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), aguarda com otimismo o anúncio que deve oficializar o futuro estádio do Corinthians, em Itaquera, na zona leste da capital paulista, como a sede de abertura da Copa do Mundo de 2014. A intenção dos dirigentes da Fifa é fazer o anúncio oficial ainda nesta quarta-feira. O governador disse que recebeu, na última terça, telefonemas do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, do ministro do Esporte, Orlando Silva, e do presidente do Corinthians, Andrés Sanchez.

"Todos estão otimistas, dizendo que as coisas estão bem encaminhadas", afirmou Alckmin, nesta quarta, após cerimônia de assinatura de contrato de financiamento do Estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Nos telefonemas, segundo Alckmin, lhe foi informado que os maiores obstáculos para a escolha do estádio paulistano para a abertura da Copa foram superados. "Vamos aguardar agora o pronunciamento da Fifa, mas estamos otimistas porque a questão do estádio foi bem equacionada e foram apresentadas as garantias financeiras", disse. A opção pela arena corintiana estava tomada desde o segundo semestre de 2010. A Fifa aguardava, no entanto, a apresentação das garantias financeiras do projeto, o que foi feito na segunda-feira por representantes do clube paulista e da Odebrecht.

O presidente do Comitê Paulista da Copa do Mundo, Emanuel Fernandes, afirmou esperar que o anúncio seja feito "no prazo mais curto de tempo", mas ressaltou que a Fifa não estipulou uma data para o governo de São Paulo. "Estamos esperando, está todo mundo ansioso, mas isso é mais uma etapa, uma etapa importante", disse. "Estamos confiantes de que eles aceitarão as garantias financeiras oferecidas."