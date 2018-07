Gerard Piquè admite reserva no Barcelona por questões técnicas

Reserva do Barcelona neste início de temporada, o zagueiro Piqué vinha sentindo um incômodo no quadril. O próprio jogador, no entanto, garantiu que não é o problema físico que está o tirando da equipe. Ele afirmou que está pronto para atuar quando o técnico Luis Enrique precisar, mas admitiu que não passa por bom momento técnico e que por isso vem ficando apenas como opção.

"Fisicamente estou bem, estou treinando bem e posso jogar perfeitamente", declarou nesta terça. "Mas é um incômodo a longo prazo, noto há alguns dias. De qualquer forma, trato de fazer o melhor possível sempre e estou contente com o rendimento. Não me sinto nunca titular nem reserva, as temporadas são longas e preciso trabalhar ao máximo."

Titular incontestável do Barcelona nas última temporadas, Piqué sabe que enfrenta um momento de baixa e prometeu trabalho para superá-lo. "Posso melhorar muitíssimo. O grupo tão importante de jogadores que temos te faz melhor. Desde que estou aqui melhorei muitas coisas e posso fazer o mesmo em muitas outras. Estou em processo de contínua melhora."

Das três primeiras partidas do Barcelona no Campeonato Espanhol, Piqué foi titular somente em uma, contra o Villarreal, mas porque Mascherano estava suspenso. Ele deve seguir como opção no banco na estreia da equipe na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, contra o Apoel, no Camp Nou.

O zagueiro analisou o confronto e ressaltou a necessidade de sair com a vitória na estreia da competição. "A primeira partida da Liga dos Campeões é muito importante para encarar a competição com tranquilidade e ser o primeiro do grupo, que é o nosso objetivo."