Gerardo Martino admite que não está satisfeito com o Barcelona

BARCELONA - O técnico do Barcelona, Gerardo Martino, admitiu nesta terça-feira, na véspera do confronto diante do Celtic, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que sua equipe está jogando em um nível abaixo do esperado. Apesar disso, o Barça lidera o Campeonato Espanhol e sua chave na Liga.

"Em nível de classificação sim (está 100% satisfeito), mas em nível futebolístico, não estamos onde eu queria. Tivemos partidas que pareceu que estávamos perto de onde queríamos, mas em outras deixamos a desejar. Qualquer equipe que perde duas partidas seguidas tem problemas", reconheceu Martino, em entrevista coletiva.

O Barcelona ficou a uma vitória de bater o seu recorde histórico de invencibilidade no início de uma temporada. Mas perdeu para o Ajax em Amsterdã e, logo em seguida, para o Athletic de Bilbao. Até se recuperou diante do modesto Cartagena, sexta-feira, pela Copa do Rei, mas ainda não apagou a má impressão.

"A união do grupo é vista nas derrotas. Conversamos bastante depois das derrotas e as conversas com o grupo me deixaram muito satisfeito. Elas me deram a sensação de que a equipe jogou contra o Cartagena com muito amor próprio e humildade, entendendo o momento que estamos vivendo", comentou Tata.

Por conta do tropeço na Holanda, o Barcelona não garantiu antecipadamente o primeiro lugar do seu grupo na Liga dos Campeões. Assim, vai ter que encarar o Celtic precisando vencer. "É muito importante ficar em primeiro do grupo. Precisamos vencer com uma boa atuação. Não podemos nos acomodar", apontou o treinador.