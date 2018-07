Gerd Müller critica Alemanha e diz que Brasil é favorito

Um dos principais jogadores da história do futebol alemão, Gerd Müller revelou nesta sexta-feira estar insatisfeito com a atual situação da seleção de seu país. Ele apostou ainda que o Brasil vencerá a Copa do Mundo da África do Sul.

O principal descontentamento de Müller, de 64 anos, é com o técnico Joachim Loew, sobretudo pela não convocação do atacante brasileiro naturalizado alemão Kevin Kuranyi, do Schalke 04. "Enquanto Loew estiver no comando, não teremos nosso melhor time. Kuranyi é o grande artilheiro agora. Não temos uma boa equipe", lamentou.

Questionado em seguida sobre quem era o principal favorito para vencer o Mundial de 2010, Müller não pensou duas vezes e fez a sua aposta: "Brasil".

Pela seleção alemã, Müller conquistou a Copa do Mundo de 1974. Foi também durante muito tempo o maior artilheiro da história da competição com 14 gols, marca ultrapassada apenas em 2006 por Ronaldo.