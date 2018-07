Gerd Müller se diz feliz por Messi ter batido sua marca de gols em um ano

BERLIM - Um dos maiores ídolos da história do futebol alemão, Gerd Müller afirmou que ficou satisfeito com o fato de Messi ter quebrado o seu recorde histórico de gols em um só ano, no último domingo, na vitória do Barcelona sobre o Betis, pelo Campeonato Espanhol. Ao marcar os dois gols do triunfo por 2 a 1, o argentino chegou a 86 bolas na rede em 2012 e superou os 85 feitos pelo ex-atacante do Bayern de Munique em 1972.

"Tive meu recorde durante 40 anos. Agora Lionel Messi, o melhor jogador do mundo, o quebrou. E estou feliz por ele", garantiu Müller, em entrevista publicada nesta segunda-feira pela versão digital da revista alemã De Spiegel, na qual o ex-jogador também rasgou elogios ao argentino.

"É um jogador incrível, um gigante, ao mesmo tempo que é um simpático e contido profissional", completou o alemão, desejando ainda que Messi marque mais gols em 2012 e possa ser o detentor dessa nova marca também pelos próximos 40 anos.

O ex-atacante da seleção alemã, campeão mundial em 1974, ainda mostrou bom humor ao comentar o recorde do astro do Barcelona, ao lembrar com carinho do clube que defendeu com sucesso em sua carreira. "Messi é fantástico. Na realidade só tem um erro, que é não jogar para o Bayern de Munique", brincou.