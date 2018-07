Gerente de futebol do Corinthians nega conversas com Anderson Martins

Depois de o técnico Fábio Carille confirmar o interesse do Corinthians na contratação do zagueiro Anderson Martins, que está perto de rescindir contrato com o El Jaish, do Catar, o gerente de futebol Alessandro elogiou o jogador, mas negou que as partes estejam em negociação.

"O que ele (Carille) falou é o que realmente tem: o interesse. É um atleta que já esteve aqui e todo mundo gosta, mas não tem nenhuma negociação em andamento. Fez um elogio a um atleta que ele conhece e é de um excelente nível, mas não foi iniciado nenhum tipo de negociação", afirmou ao Estado.

O zagueiro de 29 anos passou pelo Corinthians em 2014, na época com Mano Menezes como técnico e Carille como auxiliar, e não chegou a um acordo para permanecer na temporada seguinte.

No último balanço financeiro divulgado pelo Corinthians, em 31 de dezembro de 2016, consta uma dívida de R$ 1,3 milhão pelos direitos de imagem de Anderson Martins. Questionado se isso poderia ser um entrave, Alessandro enfatizou que ainda não há tratativas com o atleta ou seu representante.

"Se a gente iniciar uma conversa e, do outro lado, ele disser que isso é um problema, pode até ser. Como não houve iniciação de nenhuma das partes, não posso falar de uma coisa nem outra. Realmente não tem nada para dizer."

Para a volta do defensor, o time alvinegro teria de superar a concorrência do Vasco. O clube carioca admitiu que o interesse em Anderson Martins é total e confirmou que a negociação iniciada no começo do ano continua. O time cruzmaltino disse também que espera o zagueiro rescindir seu contrato com o time árabe para dar sequência ao acerto.

Na zaga, o Corinthians conta com Pablo e o paraguaio Balbuena como titulares, os jovens Pedro Henrique e Léo Santos na reserva. Vilson, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, ainda não foi liberado pelo departamento médico. A pedido de Carille, o clube busca um zagueiro mais experiente.