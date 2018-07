Gerente de futebol do São Paulo é baleado durante roubo de moto

O gerente de futebol do São Paulo, José Carlos dos Santos, foi baleado na tarde deste domingo, na zona oeste de São Paulo, depois de ter sua moto roubada. Ele está internado no Hospital Albert Einstein, no Morumbi. O caso foi registrado no 72º DP, na Vila Penteado.

José Carlos dos Santos parou sua moto em um semáforo no cruzamento da praça José Vieira de Carvalho Mesquita com a avenida Marquês de São Vicente. Três suspeitos anunciaram o roubo e atiraram. Depois de atingir o profissional do São Paulo - a bala ficou alojada no maxilar -, eles fugiram na moto.

Dois suspeitos foram capturados após terem sido perseguidos por agentes da Rocam na avenida Inajar de Souza, na Freguesia do Ó, na zona norte. O terceiro suspeito conseguiu fugir. O hospital ainda não divulgou o boletim médico.

O incidente com o gerente de futebol do clube ocorreu no dia seguinte ao triunfo do time por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Morumbi, em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, resultado que levou o time aos seis pontos, na quinta posição.