Gerente de futebol promete 'linha dura' no Palmeiras

SÃO PAULO - Novo gerente de futebol do Palmeiras, Omar Feitosa não perdeu tempo e aproveitou sua apresentação oficial nesta segunda-feira para dar seu recado aos jogadores. O substituto de César Sampaio cobrou "comportamento adequado" dentro e fora de campo e avisou que terá postura "linha dura".

"Maioria das vezes que um clube obtém sucesso é com disciplina e comprometimento", declarou Feitosa, que foi contratado pela nova diretoria do clube justamente para impor uma conduta mais rigorosa no futebol.

"Comprometimento, profissionalismo e, ao mesmo tempo, carinho pela instituição são fundamentais. Temos de fazer o torcedor sair com a camisa do clube e ter orgulho de vesti-la. Se isso é ser linha dura, aviso que esse tipo de exigência sempre vou fazer", afirmou.

Feitosa não tem experiência como gerente de futebol, mas já trabalhou no Palmeiras, entre 2007 e 2010, como preparador físico, função que exerceu também em outros clubes. "Fiquei três anos e pouco aqui e tenho história (como preparador físico). Mas esse é o meu maior desafio na carreira", admitiu.

O novo gerente, que coordenava a preparação física do Atlético-PR, prometeu dedicação total em sua nova função. "Na medida do possível, dentro das atribuições, faremos o torcedor do Palmeiras ficar satisfeito. Nem trouxe minha família do Paraná para ficar o tempo todo pensando no Palmeiras".