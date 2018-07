Gerley ganha vaga de Juninho em treino do Palmeiras

SÃO PAULO - Único reforço apto para jogar na estreia do Palmeiras no Paulistão, domingo, contra o Bragantino, o lateral-esquerdo Juninho perdeu a posição para Gerley no treino coletivo da tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol. O jogador contratado junto ao Figueirense, assim, treinou entre os reservas alviverdes.

No segundo tempo do coletivo, porém, Luiz Felipe Scolari sacou Maikon Leite e colocou Juninho no meio-campo. Valdivia, assim, foi deslocado para o ataque. Depois, o treinador tirou Gerley e pôs Daniel Carvalho no meio, levando Juninho de volta para a sua posição de origem, na lateral.

Assim como já havia sido nos últimos dois dias, Luan não treinou. O atacante sente dores no pé esquerdo e deve ser desfalque para o jogo em Bragança Paulista. Como o jogador colabora com a marcação pelo lado esquerdo, a sua ausência pode influenciar Felipão a escalar Gerley, que teria melhor poder de marcação, no lugar de Juninho.

De resto, a equipe foi a mesma das últimas atividades, com Bruno; Cicinho, Leandro Amaro, Henrique e Gerley; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Tinga e Valdivia; Maikon Leite e Ricardo Bueno.

Bueno, que deve perder o lugar para Barcos, reforço que ainda não está regularizado, foi um dos destaques do coletivo, com boa atuação no ataque.