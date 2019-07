Geromel celebra indicação para Calçada da Fama do Grêmio: 'Gratidão'

Pedro Geromel está na história do Grêmio. No clube desde 2014, o zagueiro participou de importantes conquistas nas últimas temporadas e agora será eternizado na Calçada da Fama do clube. A homenagem ao zagueiro foi aprovada, na noite de segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, assim como ao ponta esquerda Loivo, e foi celebrada pelo defensor, que agradeceu a "gratidão".

LEIA TAMBÉM > Grêmio fecha treino no Barradão e deve repetir time do 1º jogo com o Bahia

"Para mim é uma honra, um privilégio sempre vestir a camisa do Grêmio e agora ficar imortalizado na Calçada da Fama do clube. É gratidão a palavra que uso. Me motiva cada vez mais para alcançar mais títulos com o Grêmio. Com certeza foi por causa dos títulos que estou lá", afirmou nesta terça-feira em entrevista coletiva no Barradão.

Desde a sua chegada ao Grêmio, Geromel, de 33 anos, foi campeão da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores em 2017, da Recopa Sul-Americana em 2018 e do Campeonato Gaúcho no ano passado e nesta temporada. Ele e Loivo vão colocar seus pés na Calçada da Fama da Arena do Grêmio, em evento que deverá ocorrer em setembro, durante a programação oficial dos 116 anos do aniversário de fundação do clube.

A busca por um novo título prosseguirá nesta quarta-feira, quando o time vai visitar o Bahia, na Fonte Nova, para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Geromel reconheceu que a tarefa se tornou complicada por causa do empate por 1 a 1 em Porto Alegre, mas manteve a confiança na classificação.

"A gente sabe que o resultado lá não foi o que se esperava, mas a eliminatória está aberta. Vamos fazer o nosso melhor para buscar a classificação, que é muito importante para a gente", disse.