Geromel critica arbitragem após derrota do Grêmio: 'Precisa ser igual para todos'

Com um pênalti polêmico convertido por Gabriel, o Grêmio voltou a perder para o Flamengo - 1 a 0 na Arena do Grêmio, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo. Nos quatro confrontos entre as duas equipes neste ano, foram três derrotas dos gaúchos e apenas um empate. E o zagueiro Pedro Geromel considera que a nova queda ocorreu por causa da arbitragem.

O paulista Raphael Claus, que teve uma atuação um tanto confusa, deixou de dar uma penalidade a favor do Grêmio em lance semelhante ao da penalidade máxima marcada para o Flamengo.

"Mais uma vez o jogo foi decidido em um lance de interpretação. O campeonato está acabando, então esperamos que para o ano que vem a arbitragem chegue a um acordo para ser igual para todos. Não adianta virem explicar uma coisa e em campo fazerem outra", afirmou o defensor.

Para Geromel, o seu time cometeu neste domingo o pecado da afobação nas finalizações, problema que ajudou o Flamengo a segurar o 1 a 0 até o fim.

"O resultado não foi o que queríamos. Não tivemos calma no último passe para acertar o gol e sair com a vitória. Tivemos um bom volume de jogo, mas não conseguimos concluir."

O volante Maicon, por sua vez, optou por não comentar o trabalho do juiz. "É difícil falar da arbitragem. Foi um jogo bom. Infelizmente não conseguimos a vitória. Agora é trabalhar durante a semana para enfrentar o Palmeiras no próximo fim de semana."

O atacante Everton, jogador que criou as principais jogadas do Grêmio na partida, também se limitou a lamentar a derrota. "Jogamos bem, criamos, mas não conseguimos concluir com muito perigo. Precisamos levantar a cabeça porque teremos mais uma batalha pela frente."

Com a derrota, o Grêmio viu o Flamengo quebrar um tabu de 25 anos. A última vitória da equipe carioca sobre os tricolores em Porto Alegre, pelo Brasileirão, ocorrera em 1994 - 1 a 0, gol de Nélio.