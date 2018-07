Geromel dá razão a torcedores por protesto e promete vontade de vitória no Grêmio

"Chega um momento que o resultado não aparece. E futebol, infelizmente, é resultado. Os torcedores querem que a gente ganhe. Eles vão cobrar jogador, direção, treinador. Todo mundo está sendo cobrado. Nós evitamos até sair na rua com essa situação, pois não estamos ganhando, passamos por uma situação delicada e vamos fazer de tudo para revertê-la", comentou Pedro Geromel, em entrevista coletiva neste sábado.

Apesar do retrospecto recente, com três derrotas (Flamengo, Botafogo e Coritiba) e um empate (Atlético Mineiro), o zagueiro acredita que o time tricolor tenha condições para dar a volta por cima e reencontrar o caminho das vitórias. "A gente é um dos melhores mandantes e não é por acaso. Temos força aqui na Arena. Estamos ciente que estamos devendo, vamos fazer o possível para sair com os três pontos, com determinação e vontade", acrescentou.

Neste domingo, às 18h30, o Grêmio recebe o líder Palmeiras em partida válida pela 24.ª rodada do Brasileirão. O time comandado pelo técnico Roger Machado ocupa a sexta posição com 36 pontos, quatro a menos que o Corinthians, último clube do G4.