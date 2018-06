Geromel dá susto e deixa treino do Grêmio após dividida com Jael

Às vésperas de entrar em campo pela primeira vez em 2018, o time principal do Grêmio realizou nesta segunda-feira mais um treino visando o duelo diante do Cruzeiro, sábado, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. E o destaque negativo ficou por conta da lesão de Pedro Geromel, que o tirou de boa parte da atividade.

+ Na despedida do time B, Grêmio perde para o São José e segue sem vencer

Depois de um trabalho físico pela manhã, o técnico Renato Gaúcho comandou um treino tático à tarde. Durante a atividade, Geromel levou a pior em uma dividida com Jael e caiu sentindo muitas dores no pé esquerdo. Ainda tentou voltar, mas não aguentou e foi para o vestiário mais cedo.

O Grêmio não se manifestou sobre o caso, mas a tendência é que Geromel seja observado nos próximos dias para determinar o grau do problema. A princípio, o zagueiro não preocupa para encarar o Cruzeiro.

Se Geromel foi a baixa, Arthur mostrou-se em fase final de recuperação da lesão sofrida ainda na decisão da Libertadores do ano passado. Após torcer o tornozelo esquerdo no segundo jogo diante do Lanús, e ficar de fora do Mundial de Clubes, o volante realizou nesta segunda sua primeira atividade com bola.

Ao fim do treino, um momento descontraído protagonizado por Renato. Ele e os atacantes Luan e Jael se desafiaram a acertar um chute quase do meio de campo no travessão. E foi justamente o treinador quem acertou primeiro, aproveitando para provocar seus dois comandados.