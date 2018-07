Geromel desfalca treino e Werley é testado como titular no Grêmio O técnico Roger Machado precisou mudar a escalação do Grêmio para o treino desta quarta-feira. Sem poder contar com o zagueiro Pedro Geromel, o comandante tricolor promoveu uma atividade tática com Werley ao lado de Fred, já visando o confronto diante do Flamengo no domingo, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.