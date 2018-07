Geromel despista sobre escalação do Grêmio para quinta: 'Confiamos no Renato'

Um dia depois de vencer o Atlético-PR fora de casa e manter os 100% de aproveitamento após duas partidas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira com ótimo clima. Os jogadores que foram titulares no domingo fizeram um trabalho de regeneração na academia, enquanto o restante do elenco foi ao gramado para um coletivo.

Assim, o técnico Renato Gaúcho não deu pistas sobre a escalação que enfrentará o Zamora na quinta-feira, na Arena, pela Libertadores. A tendência é que ele repita o mistério dos últimos jogos e só revele o time a minutos do confronto. Até o momento, a estratégia tem dado certo e conquistado a confiança dos jogadores.

"Ainda não tivemos tempo de trocar uma ideia sobre isso (escalação). Por mim, eu jogaria todos os jogos. Mas a decisão é do Renato. No ano passado, ele geriu esta situação da melhor forma possível. Acreditamos nele. Quem jogar, com certeza estará preparado", declarou o zagueiro Pedro Geromel.

Em meio à maratona de partidas, Renato pode escalar um time reserva na quinta-feira, até porque o Grêmio está praticamente garantido nas oitavas de final da Libertadores. O time, aliás, vive bom momento em todas as competições que disputa, sendo líder do Brasileirão e tendo largado com vitória sobre o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Todo jogo é o mais importante. Tem Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Temos é que pensar sempre no próximo jogo. Nosso objetivo é ser primeiro e vamos trabalhar forte para conseguir nosso objetivo na quinta-feira", afirmou Geromel.