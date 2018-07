Geromel e Bolaños treinam no Grêmio e são relacionados para semifinal do Gaúcho

Depois de serem poupados do treinamento da última sexta-feira, o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Miller Bolaños participaram normalmente do trabalho deste sábado e foram relacionados para o jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo, neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela primeira semifinal do Campeonato Gaúcho.

Os dois reclamaram de dores musculares e o técnico Renato Gaúcho aproveitou para tentar fazer mistério sobre a presença de ambos entre os titulares. No trabalho deste sábado, o treinador também não deu pistas da escalação.

Após um aquecimento comandado pelo preparador Rogério Dias, o auxiliar Alexandre Mendes organizou as equipes e deu início ao tradicional rachão. Na sequência, alguns atletas permaneceram em campo para treinar pênaltis.

O provável time do Grêmio que deve entrar em campo terá: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Ramiro, Léo Moura, Bolaños e Pedro Rocha; Luan.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros - Bruno Grassi e Marcelo Grohe

Laterais - Cortez, Edilson, Léo Moura e Marcelo Oliveira

Zagueiros - Bruno Rodrigo, Geromel, Kannemann e Rafael Thyere

Volantes - Arthur, Kaio, Jaílson, Maicon, Michel e Ramiro

Meias - Gastón Fernández, Lincoln e Miller

Atacantes - Everton, Fernandinho, Luan, Lucas Barrios e Pedro Rocha