Geromel e Lucas Barrios não treinam, mas devem reforçar o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho fechou a primeira parte do treino desta terça-feira, que encerrou a preparação do Grêmio para enfrentar a Chapecoense, quarta, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. E, quando a atividade foi aberta, o elenco disputava um "rachão" sem a presença do zagueiro Pedro Geromel e do atacante Lucas Barrios.

O clube fez mistério sobre se a dupla terá ou não condições de enfrentar a líder da competição. Mas, dada a importância do duelo, a expectativa é de que eles atuem normalmente desde o início.

Outra boa novidade foi a presença de Miller Bolaños. Recuperado de contusão, o atacante equatoriano treinou normalmente e reforçará o Grêmio para o duelo. Assim como o lateral Edilson e o volante Maicon, que também lutam para readquirir o ritmo ideal de jogo, ele deve começar no banco.

O jogo de quarta-feira, contudo, ainda não está confirmado. Como o aeroporto de Chapecó está fechado pelo mau tempo e o Grêmio não consegue chegar à cidade, a diretoria solicitou o adiamento do confronto. A CBF se pronunciará ainda nesta terça sobre a situação.