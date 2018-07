Geromel exalta identificação com o Grêmio e mira títulos em 2016

Pedro Geromel foi um dos destaques do Grêmio no último Campeonato Brasileiro, o que despertou dúvidas sobre a sua permanência, especialmente em razão do interesse despertado em outros clubes. Nesta terça, porém, o zagueiro assegurou que nunca pensou em trocar de time. Agora ele espera conquistar títulos pelo Grêmio.

"Eu sempre tive muita tranquilidade e externei a minha vontade de permanecer no Grêmio. Espero ganhar muitos títulos com esta camiseta. A manutenção da base facilita para que o time siga com liga e que, assim, tenha mais chances de alcançar os objetivos", disse.

Contratado em 2014, Geromel também destacou já se sentir em casa no Grêmio. "Sempre estivemos em sintonia. Entrar no estádio, é algo único e me sinto muito bem. Foi fundamental para a decisão de permanecer mais quatro anos por aqui", afirmou.

Após se classificar para a Copa Libertadores, o Grêmio conseguiu manter a base do time para 2015, tendo adquirido os direitos de Geromel e do volante Maicon, além de ter renovado os contratos do goleiro Marcelo Grohe e do meia Douglas. O time também se reforçou com o lateral-direito Wallace e o zagueiro Kadu, que deverá ser o novo parceiro de Geromel, pois Erazo deixou o clube e se transferiu para o Atlético Mineiro.