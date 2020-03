Geromel fala da importância do Grêmio começar com o 'pé direito' na Libertadores

O zagueiro Geromel, um dos líderes do elenco do Grêmio, ressaltou, nesta segunda-feira, a importância da equipe gaúcha começar com o "pé direito" a disputa da Copa Libertadores, nesta terça-feira, na Colômbia, diante do América de Cali, pela primeira rodada do Grupo E. Veja onde assistir América de Cali x Grêmio.

"Trata-se de um jogo fundamental para as nossas ambições ao longo do ano", afirmou o defensor, que voltou ao time na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, sábado, na primeira rodada do returno do Campeonato Gaúcho. "É preciso começar com o pé direito para dar tranquilidade. Um bom resultado na estreia é importantíssimo", disse o atleta, antes do início do treino da tarde.

Aos 34 anos, Geromel confia na experiência do grupo para fazer uma boa apresentação em Cáli. "Todo mundo já conhece a competição. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar em um jogo aqui na Colômbia. Não será fácil, pois o América é uma grande equipe."

O zagueiro disse que o técnico Renato Gaúcho preparou novidades no esquema tático da equipe, que serão repassadas aos jogadores, mas não revelou quais seriam essas mudanças de posicionamento. "Isso é com o Renato. Ele sabe o que é melhor para a equipe e confiamos nele."

Geromel não terá a companhia do argentino Kannemann, que se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo. Outro que está fora é o meia Jean Pyerre (lesionado). No treino desta terça-feira, Renato Gaúcho vai definir a escalação. Victor Ferraz e Orejuela brigam pela lateral-direita. Paulo Miranda e David Braz são os candidatos à vaga de Kannemann, enquanto Matheus Henrique luta contra as dores para ficar com um lugar no meio-campo. Se não conseguir, Thiago Neves entra na equipe.