Geromel faz corrida leve e pode reforçar o Grêmio contra o São Paulo

Depois da folga recebida pelos titulares após o triunfo sobre o Vitória na última quarta-feira, por 3 a 1, o elenco do Grêmio se reapresentou nesta sexta, em Porto Alegre, e iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, na segunda, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro.

Poupado contra o Vitória após sentir um desconforto muscular durante o aquecimento, o zagueiro Pedro Geromel foi a campo nesta sexta-feira e realizou uma corrida leve ao redor do gramado. Como o próximo duelo será apenas na segunda, é provável que o jogador se recupere e tenha condições de jogo.

Enquanto alguns titulares também fizeram apenas uma corrida - como Fernandinho, Cortez, Pedro Rocha e Rafael Thyere -, os demais atletas realizaram uma atividade em um pequeno espaço do campo, priorizando a movimentação e os toques rápidos.

Destaque para a participação do volante Michel e do atacante Luan. Poupados na última quarta-feira, eles treinaram normalmente nesta sexta e estão liberados para enfrentar o São Paulo. O Grêmio soma 31 pontos e está na vice-liderança do Brasileirão.