Geromel fica fora de treino do Grêmio, mas é relacionado e deve jogar decisão

O elenco do Grêmio realizou na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, o último treino de preparação para o jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, nesta quarta, às 21h45, no Mineirão. O zagueiro Geromel acabou ficando fora da atividade, um dia depois de ter sofrido uma pancada em um treinamento.

A ausência do defensor coloca em dúvida a sua condição para o confronto em Belo Horizonte, mas o clube informou que o atleta não preocupa para o duelo e apenas foi poupado da atividade, sendo que realizou atividades na academia pela manhã.

Sem Geromel, o time gremista realizou um tradicional rachão de véspera de jogo, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, que nesta atividade não se preocupou muito com a formação tática da equipe. No fina, porém, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis já visando uma possível decisão por penalidades no confronto de volta da final, no próximo dia 30, na Arena Grêmio.

Depois do treinamento, o elenco seguiu para o aeroporto, de onde embarcará em voo fretado previsto para decolar às 14h30 rumo a Belo Horizonte. Caso Geromel seja realmente confirmado como titular nesta quarta-feira, o Grêmio já tem time definido e irá a campo com Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro e Douglas; Luan e Pedro Rocha.

Renato Gaúcho convocou 26 jogadores para o duelo de ida da decisão da Copa do Brasil.

Confira a lista completa:

Goleiros: Dida, Léo e Marcelo Grohe.

Laterais: Edílson, Iago, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira.

Zagueiros: Fred, Geromel, Kannemann e Rafael Thyere.

Meias: Douglas, Jailson, Kaio, Lincoln, Maicon, Miller Bolaños, Ramiro e Walace.

Atacantes: Batista, Éverton, Guilherme, Henrique Almeida, Luan, Pedro Rocha e Ty.