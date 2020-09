Geromel lamenta chances desperdiçadas pelo Grêmio no primeiro tempo

Mesmo jogando na sua arena em Porto Alegre, o Grêmio não conseguiu voltar a vencer no Brasileirão e agora amarga cinco jogos sem vitória - vinha de quatro empates. Para o zagueiro Pedro Geromel, o revés por 2 a 1 para o Sport, nesta quinta-feira, se deveu em parte às chances desperdiçadas no primeiro tempo.

"Acho que dominamos totalmente o primeiro tempo. Várias chances para marcar e tomamos numa bobeada. Importante que continuamos impondo ritmo", disse o jogador, que admitiu a surpresa pelo rival ter aberto 2 a 0. Mas elogiou a postura da equipe, apesar da desvantagem no placar.

"Conseguimos manter a calma depois que sofremos o segundo gol, fizemos nosso jogo, e diminuímos o placar. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. Estávamos em uma boa sequência de jogos, tanto que fomos campeões gaúchos no último final de semana. Infelizmente no Campeonato Brasileiro ainda não conseguimos deslanchar", comentou.

Com o resultado, o Grêmio aparece na 16ª colocação, com sete pontos. Está fora da zona de rebaixamento por conta do saldo de gols porque tem a mesma pontuação e campanha do Botafogo - primeiro time dentro da zona de rebaixamento.