Geromel lamenta tropeço do Grêmio: 'Não foi o resultado que a gente queria'

A derrota para o Athletico-PR, por 2 a 0, na Arena da Baixada, adiou a possibilidade de o Grêmio garantir a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores com antecedência. Não é à toa, portanto, que os jogadores deixaram o gramado lamentando o resultado.

O capitão Pedro Geromel acredita que o pênalti marcado pelo árbitro com a ajuda do VAR, que originou o segundo gol do Athletico-PR, mexeu com o psicológico dos jogadores gremistas. Logo depois, Diego Tardelli foi expulso por agredir Nikão.

"Não foi o resultado que a gente queria. É praticamente o sexto jogo seguido que temos um pênalti marcado contra nós. Independente se foi bem marcado ou não, isso influencia no fator psicológico. Depois veio a expulsão. Isso praticamente condicionou o jogo", comentou Geromel.

Agora, as atenções do Grêmio estão voltadas para a partida de domingo, contra o São Paulo, em Porto Alegre. O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o volante Matheus Henrique e o atacante Diego Tardelli, suspensos.

Com 59 pontos, o Grêmio está na quarta colocação e não corre o risco de perder posições no complemento da rodada do Brasileirão.