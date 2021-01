Geromel tem lesão no tornozelo e vai desfalcar Grêmio na final da Copa do Brasil

O zagueiro Geromel, do Grêmio, sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo no Gre-Nal de domingo e está fora da final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira, em um comunicado do clube gaúcho.

"O Grêmio comunica que o zagueiro Pedro Geromel sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O atleta estará sob os cuidados do departamento médico e fica fora das atividades no campo por um período de seis a oito semanas", disse o boletim do Grêmio, nas redes sociais.

Geromel se machucou aos 38 minutos do primeiro tempo na derrota, de virada, por 2 a 1, para o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro gremista se lesionou sozinho, após saltar em um lance de cabeça com Yuri Alberto e apoiar o pé no chão de mau jeito. O atleta tentou seguir no jogo, mas acabou substituído por Rodrigues.

Os jogos das finais da Copa do Brasil estão com datas indefinidas por causa da participação do Palmeiras na final da Copa Libertadores. Se o time de Palestra Itália for campeão, sábado, diante do Santos, no Maracanã, vai participar do Mundial de Clubes no Catar, com final prevista para 11 de fevereiro.

Se isso ocorrer, os jogos decisivos entre Grêmio e Palmeiras serão em 28 de fevereiro e 7 de março. Caso contrário, com o Palmeiras fora do Mundial, as partidas serão disputadas em 11 e 17 de fevereiro.