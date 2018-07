Geromel trabalha com reservas e pode voltar ao Grêmio na quarta

O dia seguinte ao triunfo por 2 a 0 sobre o Lajeadense foi de treino para o Grêmio, especialmente para os jogadores que não começaram a partida de domingo na Arena. Os suplentes disputaram um coletivo contra a equipe Sub-20, com a principal atração sendo o zagueiro Pedro Geromel, que ficou no banco de reservas do time no compromisso do fim de semana.

Geromel passou por cirurgia no ombro direito após o término da última temporada e ainda não entrou em campo pelo time neste ano. Agora, porém, ele deve receber a sua primeira oportunidade em 2015 na próxima quarta-feira, pois o zagueiro Erazo ficará fora do duelo com o Novo Hamburgo, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Gaúcho - ele foi convocado para defender a seleção do Equador e também não enfrentará o São Paulo de Rio Grande no próximo domingo.

Além de Geromel, outra atração dos reservas do Grêmio no treinamento desta segunda-feira foi o volante Fellipe Bastos, que cumpriu suspensão nas duas últimas partidas do Grêmio. Ele poderá voltar ao time na próxima quarta-feira, mas para isso o técnico Luiz Felipe Scolari terá que sacar Maicon ou Ramiro.

No coletivo, Felipão escalou os reservas do Grêmio com a seguinte formação: Léo; Galhardo, Gabriel Silva, Geromel e Júnior; Araújo e Fellipe Bastos; Pedro Rocha, Yuri Mamute, Everaldo e Everton. Depois, ele utilizou Arthur e Balbino.

Em recuperação de lesão na coxa direita, Cristian Rodríguez correu em volta do gramado, mas não deve ter condições de enfrentar o Novo Hamburgo. Enquanto isso, os titulares no duelo com o Lajeadense realizaram trabalho regenerativo na sala de musculação do CT.