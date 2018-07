Geromel vê pausa na Libertadores como chance de se reerguer no Brasileirão

Recuperado de uma lesão na coxa direita, o zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, acredita que a pausa de um mês na Copa Libertadores até a semifinal contra o Barcelona, do Equador, será importante para que a equipe tricolor gaúcha se recupere no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, diante do Fluminense.

"Agora vamos ter mais tempo graças a essa parada de jogos. Não abrimos mão do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, tivemos três derrotas seguidas e o Corinthians abriu maior distância. O Santos passou a gente. Os outros times que estavam atrás encostaram. Estamos cientes disso, mas até a semifinal da Libertadores teremos cinco jogos no Brasileirão e vamos fazer de tudo para conseguir o máximo de pontos possíveis", projetou Pedro Geromel em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O zagueiro, que foi poupado na partida contra o Bahia - derrota por 1 a 0, em Salvador - para evitar novas contusões, fez atividades físicas nesta terça-feira no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, na reapresentação do elenco.

Pedro Geromel garante que estará à disposição da comissão técnica para o duelo contra o time tricolor das Laranjeiras. O volante Machado também trabalhou a parte física durante o treinamento. "A gente optou por eu não jogar contra o Bahia para me recuperar 100%, ainda mais depois de um jogo tão intenso como aquele contra o Botafogo. Agora me sinto bem, já me sentia bem, mas agora estou plenamente recuperado", finalizou.

O goleiro Marcelo Grohe e o atacante paraguaio Lucas Barrios também deverão retornar à equipe no jogo contra o Fluminense. No entanto, o treinador Renato Gaúcho terá alguns desfalques importantes. Os zagueiros Kannemann, Bressan e o volante Michel estão suspensos e não poderão atuar.

O Grêmio agora é o terceiro colocado no Brasileirão, com 43 pontos. O time gaúcho perdeu a vice-liderança na rodada passada para o Santos, que subiu para 44, além de ter sido alcançado na pontuação pelo Palmeiras, que fica atrás na tabela de classificação pelos critérios de desempate (tem pior saldo de gols).