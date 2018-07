Geromel volta a correr no gramado, mas ainda é dúvida no Grêmio para semi gaúcha

O zagueiro Pedro Geromel participou de parte do treino do Grêmio desta quinta-feira e fez uma corrida em volta do gramado. Ainda assim, ele continua como dúvida para o jogo contra o Novo Hamburgo, neste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho - o outro duelo será entre Internacional e Caxias.

Com uma fadiga muscular, o zagueiro não teve condições de atuar na última terça-feira, pela Copa Libertadores, na vitória sobre o Deportes Iquique, do Chile. Sua escalação para domingo dependerá de como reagirá aos treinos de sexta e sábado. Se ele não atuar, Thyere deve ser o escolhido para substitui-lo.

No treino desta quinta, os titulares contra o Deportes Iquique realizaram um trabalho regenerativo, enquanto que os demais jogadores fizeram um treino técnico sob a observação do técnico Renato Gaúcho. A próxima atividade será na manhã desta sexta-feira, quando será possível estabelecer se Pedro Geromel terá maiores chances de encarar o Novo Hamburgo. Além de estar na semifinal do Estadual, a equipe lidera o Grupo 8 da Libertadores, com os mesmos seis pontos somados do Guaraní, do Paraguai.