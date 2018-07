Gerrard desfalca o Liverpool até o fim da temporada

O jogador sofreu uma contusão na virilha no treinamento da última sexta-feira e, após exames, foi submetido a uma cirurgia. "Ainda não temos certeza do que se trata a lesão, então vamos esperar até recebermos uma resposta. Mas ele não poderá mais ser escalado nesta temporada", informou o técnico Kenny Dalglish.

O treinador lamentou a ausência de seu capitão, mas demonstrou confiança em seu elenco. "Sem ser desrespeitoso com os jogadores machucado, mas os mais importantes são aqueles em forma porque eles são os que podem ser escalados. Neste momento sou tão bom jogador quando Steven (Gerrard)", declarou.

Gerrard é o mais importante, mas não o único desfalque do Liverpool. A equipe também não contará com o zagueiro Daniel Agger até o fim da temporada, com lesão no joelho. O lateral Glen Johnson também está afastado, com um problema muscular, mas ele deve voltar a atuar até o encerramento do Campeonato Inglês, no final de maio.