Gerrard deve reforçar Liverpool no sábado

Gerrard sofreu uma contusão muscular no dia 17 de novembro, em amistoso da seleção inglesa, e perdeu os últimos cinco jogos do Liverpool. A expectativa, no entanto, é de que agora ele possa treinar normalmente durante a semana e atuar no sábado.

"Steven deve estar pronto para o fim de semana. Ele está determinado a voltar o mais rápido possível, o pessoal da fisioterapia está muito satisfeito com a sua evolução. A grande questão, quando um jogador sofre uma lesão muscular, é saber realmente quando ele está totalmente pronto", afirmou Hodgson nesta terça-feira.