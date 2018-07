Gerrard marca na estreia e lidera vitória do Los Angeles Galaxy na MLS

A atuação de Gerrard foi decisiva para a vitória porque o rival chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Quincy Amarikwa. A estrela do inglês começou a brilhar aos 29 minutos ao sofrer penalidade. Robbie Keane converteu a cobrança e iniciou a reação do Galaxy. Aos 36, Gerrard bateu cruzado e marcou seu primeiro gol pelo time norte-americano.

No segundo tempo, Robbie Keane marcou mais duas vezes, um deles em novo pênalti, e Sebastian Lletget selou o placar, nos acréscimos. Antes, Gerrard ainda carimbou o travessão do rival. O triunfo deste sábado marcou a estreia oficial do meia inglês, que já havia disputado dois amistosos pelo Galaxy no início do mês. Com a vitória na partida oficial, Gerrard ajudou a equipe a assumir a liderança provisória da Conferência Oeste.