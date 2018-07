Gerrard minimiza liderança do Liverpool no Campeonato Inglês

LIVERPOOL - A liderança do Campeonato Inglês não empolga o capitão Steven Gerrard. Para o meia, o Liverpool só entrará na briga pelo título se continuar entre os primeiros colocados da tabela quanto estiverem faltando apenas 10 jogos para o fim da competição. Até lá, ainda é cedo para sonhar com o jejum de troféus no Anfield.

"Acho que seremos candidatos ao título se estivermos na briga quando estiverem faltando 10 jogos para o fim. Não quero levantar expectativas pela cidade só porque começamos a temporada com muita força", disse o meia, em entrevista a Sky Sports News.

Apesar do discurso cauteloso, Gerrard se diz confiante em seguir na briga pelo título. "Eu tenho confiança e acredito nos meus companheiros de times. Somos capazes de surpreender algumas pessoas nesta temporada", afirmou o jogador, que se recupera de lesão.

Enquanto está fora, a equipe está sendo liderada pelo uruguaio Luis Suárez, que já marcou 19 gols em 12 jogos disputados neste Inglês. Um dos destaques do time nos últimos anos, o atacante é grande aposta do Liverpool para encerrar o jejum no time. Um dos maiores vencedores do futebol nacional, o time não levanta o troféu do Inglês desde 1990.