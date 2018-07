Gerrard pede desculpas por ter sido expulso após 38 segundos

O capitão do Liverpool, Steven Gerrard, pediu desculpas depois de ter sido expulso por um pisão com apenas 38 segundos em campo na derrota por 2 x 1 para o Manchester United, neste domingo. Gerrard entrou no jogo como substituto no intervalo, mas recebeu um cartão vermelho diretamente depois de reagir a uma entrada do meia espanhol Ander Herrera.

Com Gerrard próximo de deixar o Liverpool pelo Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer, no final da temporada, essa certamente foi sua última partida pelo time de Merseyside contra os rivais do noroeste. "Preciso aceitar isso; a decisão foi correta. Eu decepcionei meus companheiros e os torcedores. Assumo total responsabilidade", disse Gerrard à Sky Sports. "Não sei o que causou isso. Provavelmente, foi uma reação à entrada inicial", afirmou. "Eu não deveria falar mais sobre isso. Eu apenas vim aqui pedir desculpas para o vestiário e para a torcida."

Gerrard foi deixado no banco de reservas pelo técnico Brendan Rodgers porque acabou de voltar de lesão, e na sua ausência, o Liverpool entrou em uma sequência incrível de vitórias.