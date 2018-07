Gerrard pode desfalcar Liverpool por quatro semanas

Embora o resultado do exame realizado no meio-campista ainda não tenha saído, o médico do clube inglês, Peter Brukner, antecipou que o problema é "significante". E previu que Gerrard deve ficar afastado entre três e quatro semanas.

"Ele acabou de passar pelos exames e os resultados devem ficar pronto nesta noite (de quinta-feira). Mas estou temeroso de que ele ficará fora por um tempo, imagino que entre três e quatro semanas", explicou o médico do Liverpool. "Trabalharemos o máximo que puder para trazê-lo de volta o quanto antes".