Gerrard renova com Liverpool e festeja 'cereja no bolo'

Aos 31 anos de idade, o capitão da equipe atuou durante toda a sua carreira pelo Liverpool e festejou o novo acordo firmado com a equipe. "Estou muito feliz. É um dia de muito orgulho para mim e para a minha família", afirmou o meio-campista, que na última quarta-feira marcou, de pênalti, o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City, no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Ao comentar a renovação do acordo e o triunfo ocorridos dentro de um intervalo de tempo tão curto, o jogador destacou que o novo contrato firmado foi como colocar uma "cereja do bolo", fazendo com que as últimas 24 horas tenham sido "perfeitas" para ele.

O Liverpool não revelou valores ou novo tempo do compromisso firmado com Gerrard, mas adiantou que pretende ter o jogador como um embaixador do clube após o término de carreira, pois ele já serve como exemplo para os jovens que o time está formando e irá formar nos próximos anos.

E a forte ligação emocional de Gerrard com o clube foi destacada pelo atleta nesta quinta-feira. "Esse é o clube que eu amo e que eu torço desde que eu era uma criança. Eu estou vivendo um sonho como capitão de um dos maiores clubes do mundo. Eu amo vir para o trabalho todos os dias e as experiências que eu tive desde que eu tinha oito anos de idade e quando eu assinei com o clube, eu não mudaria isso por nada no mundo. Estender isso e esperar ter mais bons momentos com a camisa vermelha é o que eu quero", disse.