Gerrard renova contrato com o Liverpool por dois anos

"É uma grande notícia", disse. "Isso me permite saber que o clube gosta muito de mim e me quer aqui. Fico feliz que tudo foi feito e isso aconteceu no momento certo, antes da temporada, para que eu possa me concentrar apenas em jogar tão bem quanto eu puder", completou.

Com essa renovação, parece ficar claro que Gerrard deve encerrar a sua carreira no Liverpool. "Estamos satisfeitos por hoje adicionar uma extensão ao seu contrato e isso o mantém aqui até o fim de sua carreira", disse Ian Ayre, diretor do Liverpool.

"Nós dissemos que daqui a dois anos vamos revê-lo novamente e ver o quão feliz está Steven. Parece que estamos sempre feliz com ele, por isso espero que vamos continuar assim", completou o dirigente, sobre Gerrard, campeão da Liga dos Campeões na temporada 2004/2005 pelo clube.