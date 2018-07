Gerrard sofre ameaça de morte em treino do Liverpool

LIVERPOOL - O Liverpool tem um jogo a menos que Arsenal e Tottenham e mesmo assim divide a liderança do Inglês com os rivais. No entanto, não está em paz. Neste sábado, o clube viveu momentos de terror em seu treino com a invasão de um torcedor que tinha como alvo o meia Steve Gerrard, ameaçado de morte pelo furioso desconhecido.

Gerrard treinava normalmente para o duelo de segunda-feira, diante do Swansea, quando o fã revoltado invadiu seu local de trabalho para protestar. Mesmo sendo alvo da ira do suposto admirador, o craque parecia calmo e disposto a não reagir.Apenas sugeriu a retirada do intruso. Mas quando ouviu “vou matar você e seus malditos filhos”, o jogador não se segurou e discutiu com o agressor.

Não satisfeito, o torcedor ainda prometeu incendiar a casa do camisa 8. “Eu sei onde você mora e vou colocar a sua casa abaixo.”Resta saber se o episódio vai atrapalhar o início arrasador do Liverpool, que venceu seus três primeiros jogos e agora desafia o Swansea no País de Gales.

Esta não foi a primeira vez que Gerrard se deparou com uma ameaça de morte. Em 2008, ele também teve de enfrentar algo parecido. À época, ele tentava reatar o namoro com Lauren Ashcruff e seu novo namorado, um mafioso apelidado de Psicopata, quebrou carros de sua propriedade e disse que o mataria. Só mudou de ideia quando o pai de Gerrard apelou para outro mafioso para dar fim ao episódio.