Gerrard testa positivo para covid-19 e desfalca o Aston Villa nas duas próximas partidas do Inglês

O técnico do Aston Villa, Steven Gerrard, testou positivo para covid-19 e não estará no banco de reservas de sua equipe para os jogos contra o Chelsea (domingo) e Leeds United (terça, dia 28), conforme anunciado pelo clube de Birmingham. Gerrard não apresenta os sintomas da doença, mas terá de ficar de quarentena, isolado, conforme reza os protocolos da doença.

"O Aston Villa pode confirmar que o técnico Steven Gerrard não poderá comandar a equipe nos nossos próximos dois jogos da Premier League contra o Chelsea e o Leeds United, pois ficará isolado, após testar positivo para covid-19", informou o clube por intermédio de nota oficial.

O crescimento de casos de coronavírus se mantém na Premier League, que já teve de adiar três jogos do Boxing Day, por exemplo, a ser disputado neste domingo, um dia depois do Natal, mantendo sua tradição no país. O encontro entre Aston Villa e Burnley, da rodada passada, já teve de ser adiado devido aos inúmeros casos de covid-19 no time de Birmingham. De acordo com especialistas, o novo vírus, Ômicron, tem se mostrado menos perigoso, mas de fácil contaminação.

O Aston Villa é o décimo colocado no Campeonato Inglês, com 22 pontos, metade dos pontos que acumula o líder Manchester City, de Pep Guardiola. O time soma sete vitórias, um empate e nove derrotas. Gerrard é importante para a caminhada da equipe, mas terá de ficar em casa sem poder ajudar o time nessas duas partidas. Seu estado de saúde é bom.

Líderes da Premier League já cogitaram a possibilidade de parar o campeonato por causa do aumento de novos casos da covid-19, mas as partidas de futebol só serão 'sacrificadas' nesse momento em caso de surtos dos respectivos times.