Gerrard volta à Inglaterra em primeira convocação de técnico Pearce

LONDRES - Stuart Pearce anunciou nesta quinta-feira sua primeira convocação à frente da seleção inglesa. O treinador, que assumiu interinamente no lugar de Fabio Capello, chamou 25 jogadores para o amistoso diante da Holanda, que será disputado na próxima quarta-feira, em Wembley.

A principal novidade da lista ficou por conta do retorno do meia Steven Gerrard. Com contrato renovado recentemente com o Liverpool, o jogador não aparecia na seleção desde novembro de 2010. No ano passado ele sofreu com diversas lesões que o afastaram dos gramados.

Em sua primeira convocação, Pearce não terá que lidar com o caso do zagueiro John Terry, principal pivô da saída de Capello. O jogador, que foi retirado do posto de capitão por ser acusado de racismo, passou por uma cirurgia no joelho direito e deve voltar ao futebol em oito semanas.

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) espera anunciar o novo técnico da seleção para a disputa da Eurocopa, que começa em junho. Caso não encontrem ninguém até lá, Stuart Pearce se colocou à disposição para comandar a equipe na competição.

"Eu tenho experiência de torneio se eles precisarem de mim para a vaga até o verão (europeu)", declarou. "Se eles precisarem que eu comande a seleção durante o verão, o farei com prazer", completou.

Confira a lista de convocados da seleção inglesa:

Goleiros - Scott Carson (Bursaspor-TUR), Joe Hart (Manchester City) e Robert Green (West Ham).

Defensores - Gary Cahill (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Leighton Baines (Everton), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Micah Richards (Manchester City), Chris Smalling (Manchester United) e Kyle Walker (Tottenham).

Meio-campistas - Gareth Barry (Manchester City), Tom Cleverley (Manchester United), Stewart Downing (Liverpool), Adam Johnson (Manchester City), Steven Gerrard (Liverpool), James Milner (Manchester City), Scott Parker (Tottenham), Ashley Young (Manchester United) e Theo Walcott (Arsenal).

Atacantes - Darren Bent (Aston Villa), Fraizer Campbell (Sunderland), Daniel Sturridge (Chelsea), Wayne Rooney (Manchester United) e Danny Welbeck (Manchester United).