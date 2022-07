Gerson briga com técnico na França; torcida do Flamengo se movimenta nas redes para sua volta

A pré-temporada do Olympique Marselha não tem sido fácil. No início do mês, Jorge Sampaoli, que comandava a equipe, pediu demissão repentinamente. Agora foi a vez de outro conhecido da torcida brasileira arrumar problemas no clube. O meio-campista Gerson, ex-Flamengo, entrou em rota de colisão com o substituto do treinador argentino e brigou com o novo comandante da equipe, o croata Igor Tudor.

Durante um treinamento na última terça-feira, atleta discutiu com o treinador. De acordo com o jornal francês La Provence, Gerson parece não ter se adapatado aos métodos rigorosos de trabalho impostos por Tudor. Se a informação não foi bem recebida pelos franceses, a torcida do Flamengo enxergou a rusga como uma oportunidade perfeita de pedir a volta do atleta, que defendeu a equipe da Gávea entre 2019 e 2021, colecionando títulos, como a Copa Libertadores (2019) e o Bi-Brasileiro (2019 e 2020).

Após a polêmica ganhar grande repercussão nas redes sociais, o atleta tratou de utilizar sua conta no Instagram para colocar panos quentes na situação. Em francês, o atleta confirmou que discutiu com o treinador, mas que tudo o que acontece é feito "pensando no bem do Olympique".

"Todos juntos, pensando no bem do Olympique. Continuamos a trabalhar para crescer, evoluir e fazer uma boa temporada. As conversas são para o crescimento do trabalho. Vamos juntos em busca de conquistas", escreveu.

Tous ensemble, pensons au bien de l’OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble on irá chercher lês victoires Allons ensemble à la recherche de réalisations. https://t.co/TmZR9cVe7v — Gerson Santos (@GersonSantos08) July 28, 2022

Apesar da tentativa de apaziguar a situação, a torcida flamenguista seguiu pedindo a volta do atleta, com frases como "volta coringa" e escritos revelando "saudade". Vice-campeão francês na última temporada, o Olympique Marselha encerra sua pré-temporada neste domingo em amistoso contra o Milan