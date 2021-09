Gerson destaca a 'vontade' da seleção brasileira na vitória sobre o Chile

O meio-campista Gerson destacou a 'vontade' da seleção brasileira na vitória, por 1 a 0, sobre o Chile, nesta quinta-feira, em Santiago, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

"Foi uma vitória muito importante. O time esteve focado o tempo todo e além da qualidade também mostramos vontade, o que muitas vezes é o que diferencia um time do outro para obter a vitória", disse o atleta, que fez seu primeiro jogo com a camisa da seleção principal.

Gerson, que entrou no intervalo em substituição a Bruno Guimarães, afirmou que está pronto para iniciar uma partida, caso seja indicado pelo técnico Tite. "Mas se isso não acontecer, vou continuar meu trabalho para me manter em condições de atuar quando for necessário."

Outro que fez sua estreia na seleção foi o atacante Matheus Cunha, que entrou aos 32 minutos da etapa final, no lugar de Gabriel. "É inexplicável e muito gratificante estar na seleção principal junto dos melhores. É a realização de um sonho de criança. Quero estar sempre pronto para poder atuar a prender com todos", disse o atleta, recém-contratado pelo Atlético de Madrid.

Perguntado qual função gostaria de exercer no setor ofensivo da seleção, Matheus Cunha demonstrou toda a sua satisfação em estar na seleção. "Fui contratado no Atlético para ter a missão de ser o 9 (centroavante), mas, se for preciso, estou pronto também para jogar pelas laterais do campo e ajudar."