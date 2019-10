Gerson diz ter 'muito a melhorar' no Flamengo e evita projetar duelo da Libertadores

O volante Gerson concedeu entrevista nesta terça-feira e exibiu humildade ao afirmar que ainda pode evoluir bastante, embora tenha se firmado como uma peça fundamental do meio-campo do Flamengo desde a sua chegada ao clube carioca. O time rubro-negro visitará o Fortaleza nesta quarta-feira, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Fico feliz por apresentar um bom futebol. Estou contente pela confiança do mister (técnico Jorge Jesus), de todo o elenco e tenho muito ainda a melhorar, mas sempre com os pés no chão. Temos um jogo muito importante pela frente", disse o atleta.

E o jogador em seguida exaltou a necessidade de a sua equipe manter o foco no duelo desta quarta-feira e também no embate com o Fluminense, domingo, no Maracanã, pelas duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, antes de concentrar as suas forças no confronto de volta da semifinal da Copa Libertadores, no dia 23, contra o Grêmio, no Rio.

"Temos um jogo muito importante agora contra o Fortaleza e depois o clássico contra o Fluminense. Temos compromissos e só depois vamos falar do Grêmio", enfatizou Gerson, que no último domingo ajudou o time flamenguista a bater o Athletico-PR por 2 a 0, em Curitiba, e fechar a 25ª rodada do Brasileirão com 48 pontos, oito à frente do vice-líder Palmeiras e com dez de vantagem para o Santos, o terceiro colocado.

RAFINHA TEM ALTA

Nesta partida contra a equipe atleticana na capital paranaense, o lateral-direito Rafinha sofreu uma fratura no rosto em uma dividida com Rony. Por causa do problema, ele foi submetido uma cirurgia na segunda-feira e na manhã desta terça recebeu alta do hospital onde foi internado.

Desfalque certo para esta partida diante do Fortaleza, o atleta também não deverá encarar o Fluminense no clássico, sendo que ainda não ter retorno ao Flamengo garantido para o duelo decisivo com os gremistas no próximo dia 23, no Maracanã. E só na quinta-feira, quando o jogador vai se reapresentar no CT flamenguista, os médicos do clube começarão a ter uma perspectiva mais clara sobre quando ele poderá atuar novamente.

Na Libertadores, o Flamengo terá a vantagem de poder empatar o jogo de volta da semifinal por 0 a 0 com o Grêmio, pois o duelo de ida do mata-mata acabou com o placar de 1 a 1, em Porto Alegre, e os gols marcados fora de casa têm maior peso para efeito de desempate em caso de igualdade no saldo após as duas partidas.