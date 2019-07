Flamengo contrata Gerson, revelado pelo Fluminense, por R$ 49 milhões

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista Gérson, da Roma. O jogador de 22 anos, que apareceu no Fluminense, é o terceiro reforço do time rubro-negro nesta janela de transferência. O clube italiano informou que recebeu 11,8 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões) pela negociação. Em caso de uma futura transferência por um valor superior ao pago pelo time brasileiro, os italianos ficam ainda com 10%.

De acordo com anúncio feito pelo site oficial do clube, o jogador deve chegar ao Rio nos próximos dias para se juntar ao elenco que disputa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Antes de Gerson, o Flamengo havia se reforçado com o lateral Rafinha e o zagueiro espanhol Pablo Marí na parada para a Copa América.

Gerson subiu aos profissionais do Fluminense em 2014, obtendo destaque no clube das Laranjeiras até se transferir para a Roma em janeiro de 2016. Por lá, teve poucas oportunidades até ser emprestado à Fiorentina na temporada 2018/2019. No time de Florença, acabou ajudando a equipe a escapar do rebaixamento na primeira divisão italiana.

O anúncio foi feito na página oficial do Flamengo no início da noite, mas o jogador já havia dado pistas de que acabara de fechar com o time da Gávea no período da tarde com uma frase em sua conta no Twitter. "Vai começar a festa", disse o meia, referindo-se a um trecho de uma música cantada nas arquibancadas pela torcida do Flamengo.

"Muito feliz, é uma honra jogar no Flamengo. Estou ansioso para chegar aí. Vestir o Manto Sagrado e jogar para a maior torcida do mundo", declarou o jogador ao site oficial do Flamengo.

Gerson chega ao time carioca como um dos pedidos do técnico português Jorge Jesus, uma vez que, no momento, o elenco conta apenas com William Arão atuando pela posição de segundo volante ou meia pelo lado direito. "Como diz o Mister (Jorge Jesus), é ganhar, ganhar e ganhar. Saudações rubro-negras, estamos juntos e agora eu sou Mengão”, finalizou.